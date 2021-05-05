В УГКЦ ответили на предложение встречи Путина и Зеленского в Ватикане

В Украинской греко-католической церкви назвали интересной идею встречи президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина в Ватикане.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава УГКЦ Святослав Шевчук. Он отметил, что Святой Престол часто учувствовал в предотвращении и решении военных вооруженных конфликтов.

"Я не знаю, как на это заявление президента отреагировал Ватикан, поэтому не могу сказать. Но для меня было бы достаточно интересным искать морального авторитета, в частности церкви, для того, чтобы создать площадки для переговоров на высшем уровне", – сказал он.

Шевчук подчеркнул, что Ватикан – это мощная площадка мировой дипломатии.

"Римская апостольская столица – это не только какая-то церковная организация. Это субъект международного права, это государство", – сказал священнослужитель.

При этом Шевчук считает, что такое заявление Зеленского может быть пиаром. Ему до конца не ясно, Ватикан должен стать местом, где могут пройти переговоры или же непосредственным участником.

"Я не понимаю, они ищут только площадки, как, например, это был Минск… Если речь идет только о поиске такого нейтрального места, я думаю, что тогда до конца не используется вся мощь морального авторитета апостольской столицы. Поэтому я бы еще свои предпочтения так легко не высказывал", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

В Кремле ответили на идею Зеленского встретиться в Ватикане.

Позже у Папы Римского ответили на идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане.