В США заявили, что Россия притворяется, что не воюет на Донбассе

В посольстве США в Украине подчеркнули, что Россия делает вид, будто не участвует в войне на Донбассе. В то же время, страна искривленно интерпретирует Минские соглашения, требуя от украинского государства то, чего там нет.

Соответствующее сообщение появилось на странице дипломатического учреждения Twitter в вторник, 8 февраля. Американские дипломаты отметили, что в Кремле манипулируют своей интерпретацией "Минска", в то время как сами договоренности не выполняют.

В частности, в посольстве отметили, что РФ настаивает на так называемой автономии оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, однако в Минских договоренностях не упоминается слово "автономия".

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Дипломаты отметили, что Украина со своей стороны пыталась реализовать "Минск", в том числе каждый год принимая закон об особом статусе.

"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной конфликта, который она разожгла", – сказано в сообщении посольства.

Напомним: накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Минские договоренности остаются единственным путем разрешения кризиса, вызванного российской военной агрессией. В то же время пока Украина последовательно продвигается в имплементации этих соглашений, РФ не выполнила никаких своих обязательств.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главами Украины и России заявил, что и Путин, и Зеленский подтвердили желание выполнять "Минск". В то же время политик признал, что существуют разные подходы к трактовке этих соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение.

Ранее шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар выразил мнение, что Минские соглашения в том виде, в каком они сейчас есть, лишь усложняют сложившуюся ситуацию на Донбассе. Их выполнение приведет к дестабилизации по всей Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый заявил, что Украина всегда показывала свою готовность к достижению мира. Однако Россия "расстреляла" минские соглашения с "Градов".