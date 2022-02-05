Чалый: Россия расстреляла Минские соглашения 'Градами' и накрыла своими паспортами на Донбассе

Украина всегда показывала свою готовность к достижению мира. Однако Россия "расстреляла" Минские соглашения из "Градов".

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 февраля высказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. Также дипломат попытался примирить Киев с Западов на фоне расхождения оценок опасности полномасштабного российского вторжения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина всегда показывала, что готова к миру. Но мне кажется, что Россия расстреляла Минские соглашения из "Градов" и накрыла почти миллионами российских паспортов (которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса). Они (соглашения) в коматозном состоянии и реанимировать их очень сложно. Скорее всего, сценарий будет совсем иной", – сказал он.

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Также он пояснил, почему у Запада и Киева такой разный взгляд на российскую угрозу. Он считает, что слово "неизбежная" в контексте российской угрозы можно использовать, но как "неотвратимая атака". А вот когда она будет и какой – мы не знаем.

Дипломат отметил, что американцы рассылают предупреждения даже о том, что начинает идти снег. Поэтому не нужно реагировать на сам сигнал, нужно смотреть на факты.

По словам Чалого, реакция Запада спутала карты президенту России Владимиру Путину.

"Это не так, как в 2014 году, Путин не ожидал такой реакции. И эта реакция должна быть скоординирована между Украиной и всеми нашими партнерами. Не нужно говорить о панике в экономике – мы все понимаем, что этот вопрос можно решить другими способами", – сказал он.

Чалый добавил, что Украина должна быть в большой игре на одной стороне с США, Канадой, ЕС, а не выдумывать свою уникальную игру, которая вряд ли даст нужные результаты.

"Наша сегодняшняя бравурная позиция – что мы все знаем, не учите нас жить – звучит конечно красиво, но серьезные и профессиональные люди должны реагировать иначе", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в Белом доме не согласились с оценкой украинских чиновников, что Россия не готовится к дальнейшей агрессии против Украины.

Позднее, в администрации Джо Байдена заявили, что больше не будут называть угрозу вторжения России – "неизбежной", чтобы не посылать непреднамеренный сигнал.