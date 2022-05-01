В США представили резолюцию, которая позволит использовать американские ВС для защиты Украины

В США внесена резолюция, которая позволит использовать американские Вооруженные силы для защиты территориальной целостности Украины. Это может произойти в том случае, если президент РФ Владимир Путин ужесточит войну против Украины.

О внесении документа перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам объявил конгрессмен Адам Кинзингер, сообщается на его сайте. Отмечается, что такое разрешение уполномочивает президента США Джо Байдена использовать американские войска для реагирования на сценарий, в котором Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

"Мы знаем, что миллионы украинцев перемещены, тысячи убиты, а разрушения, которые продолжают осаждать их, совершенно бесчеловечны. Нападения на мирных жителей, массовые казни и бесчисленные сообщения об изнасилованиях со стороны российских войск остаются практически бесконтрольными. Мы должны принять меры, чтобы положить конец этим зверствам. Слова имеют значение, но не менее важны и наши действия", – подчеркнул конгрессмен.

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"Я представляю эту резолюцию как четкую красную линию, чтобы администрация могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое, биологическое и/или ядерное оружие. Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны встать на защиту наших союзников", – уверен Кинзингер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля американский Конгресс выразил готовность поддержать запросы президента Джо Байдена о масштабной помощи Украине, которая воюет против агрессора РФ. Речь идет о выделении государству $33 миллиардов.