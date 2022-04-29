Конгресс США готов поддержать запрос Байдена о масштабной помощи Украине

Американский Конгресс выразил готовность поддержать запросы президента Джо Байдена о масштабной помощи Украине, которая воюет против агрессора РФ. Речь идет о выделении государству $33 миллиардов.

Также конгрессмены намерены голосовать за анонсированное привлечение российских чиновников и олигархов к ответственности за развязывание боевых действий. Об заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую цитирует ее пресс-служба.

"Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку", – ответила она на перспективы принятия Конгрессом новых инициатив, объявленных американским лидером 28 апреля.

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По ее словам, ныне Конгресс США работает над решением многих важных вопросов. Вместе с тем, подчеркнула чиновник, не сомнений в том, что озвученные запросы будут утверждены.

"Решительный, основанный на ценностях запрос президента Байдена об увеличении помощи Украине в сфере безопасности отражает то, что необходимо, чтобы помочь им защитить не только свою нацию, но и саму демократию. Мы с нетерпением ждем сильного двухпартийного голосования", – заверила Пелоси.

Также спикер нижней палаты ведомства добавила, что США готовы выделять Украине помощь в необходимых ей объемах. Причем как в сфере обороны, так и экономики страны и ее гуманитарных потребностей.

Пелоси напомнила, что эти вопросы уже были предметом ее обсуждений с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в ходе встречи на прошлой неделе.

Напомним: во время выступления 28 апреля по украинскому вопросу президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить для Украины $33 млрд в поддержку в войне с РФ. Он подчеркнул, что более $20 млрд из этой суммы должно быть направлено непосредственно на вооружение.

Также американский лидер заверил, что США настроены привлечь российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную РФ войну против украинского государства. Так в Вашингтоне намерены добиться конфискации имущества таких россиян, чтобы среди прочего использовать изъятые средства для поддержки Украины.

"Сегодня и каждый день Конгресс и страна остаются жесткими в своей преданности поддержке храбрых людей Украины, ведущих эту праведную борьбу", – написала она в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе Украину посетили министр обороны США Ллойд Остин и глава Госдепа Энтони Блинкен. Они анонсировали выделение $713 миллионов нашей и еще 15 странам, столкнувшимся с российской агрессией. Кроме того, Вашингтон планирует постепенное возвращение своих дипломатов в Украину.