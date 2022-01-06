Латвия отправит Украине оружие и призвала другие страны поступить аналогично

На фоне стягивания российских войск к границам Украины Латвия отправит украинским Вооруженным силам оружие и военную технику. Министр обороны страны Артис Пабрикс и посол Украины Олександр Мищенко уже согласовывали содержание гуманитарного груза.

Сроки отправки помощи пока неизвестны. Об этом сообщает латвийское издание LSM.lv.

Известно лишь то, что в этом грузе будет оружие и техника. Пабрикс также призвал латвийских союзников поддержать Украину и тоже отправить помощь.

"Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", — подчеркнул он.

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Отмечается, что Латвия уже оказывала поддержку нашей стране. Это была финансовая и гуманитарная помощь, военная подготовка, реабилитация пострадавших и создание службы капелланов, а также политическое лоббирование интересов Украины.

Ранее ведущий американский журнал Bloomberg написало, что Вооруженные силы Украины на данный момент намного сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять российской оккупации Крыма. Но из-за нехватки оружия с Запада и нехватки средств государственного бюджета войска лишились даже значительных запасов основных предметов снабжения, которые им понадобятся в конфликте высокой интенсивности.

В случае полномасштабной войны только массивный приток современного оружия от западных партнеров Киева может обеспечить его защиту. Правительство Украины не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России.

Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил, что Украина готова дать отпор стране-агрессору России в случае новой атаки. По его словам, оружия у Вооруженных сил и обычных граждан для этого хватит.

Великобритания работает с западными партнерами над серьезными санкциями, направленными против финансового сектора России. Ограничения введут в случае открытого вторжения в Украину.

Ранее 24 бывших чиновника в сфере национальной безопасности и эксперта США по РФ призвали американские власти обнародовать план мер, подготовленный на случай нового акта агрессии против Украины.