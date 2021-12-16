Риск вторжения России и перспективы Украины в НАТО: Зеленский провел переговоры со Столтенбергом
В четверг, 16 грудня, президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Основной темой переговоров стало вступление Украины в НАТО и обострение ситуации возле границ нашей страны.
После встречи Зеленский и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию, которая транслировалась в Facebook Офиса президента Украины. В частности Генсек НАТО заявил, что Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. По его словам, важна истина, которая изменилась, это поведение России (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).О вступлении Украины в НАТО
Столтенберг подчеркнул, что Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самой Украиной и 30 членами Североатлантического альянса.
"Поддержка НАТО Украины – не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности", – подчеркнул он.
Генсек выразил надежду, что в новой коцепции будет сделан важный вывод: нужно работать с партнерами, такими как наша страна.
"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", – добавил он.
По словам Генсекретаря Альянса, у НАТО есть политика открытых дверей, которая говорит о возможности для Украины стать его членом.
"Месседж для РФ, что Украина, как суверенное государство, должна строить свой путь", – отметил он.
"Мы солидарны с Украиной, мы продолжаем поддерживать усилия Украины стать членом НАТО, готовы вести диалог с РФ, особенно в самые сложные, напряженные времена", – подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что в Альянсе видят наращивание сил на границах с Украиной, которое является неоправданным.
"Подрывает безопасность не только Украины, но и Европы. России необходимо изменить курс. Мы наблюдаем это уже много лет, Россия заходит на территорию соседних стран, Украины и Грузии", – сказал Столтенберг.
В свою очередь Зеленский заявил, что возможная полномасштабная война между Россией и Украиной может привести к миллионам жертв, чего наша страна не хочет.
"Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим", – подчеркнул он.
"Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия", – добавил он.
Напомним, 10 декабря Россия потребовала от НАТО "долгосрочных правовых гарантий", которые исключали бы продвижение Альянса на восток, а также отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно касается также Грузии.
Кремль опасается, что сближение нашего государства с НАТО приведет появлению на территории страны ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России. Правительство РФ передало Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.
В случае невыполнения требования о нерасширении в Кремле пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия.
В свою очередь бывший посол США в России и экс-помощник 44-го президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол высказал мнение, что Украина может обеспечить себе членство в НАТО, если будет действовать по четко определенной стратегии. В частности, это задействование всех ресурсов для обороны своих территории от внешней агрессии, продолжение внутриполитических и экономических реформ и культивация демократии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на компромиссы в переговорах с Москвой лишь на условиях взаимности и в вопросах, которые не являются принципиальными для Украины. Например, речь не идет о теме сотрудничества или членства страны в НАТО.
В свою очередь президент РФ Путин считает, что российские войска и техника, расположенные на границе с Украиной, якобы никому не угрожают, о чем он сказал в разговоре с главой США Джо Байденом.