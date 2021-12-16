Риск вторжения России и перспективы Украины в НАТО: Зеленский провел переговоры со Столтенбергом

В четверг, 16 грудня, президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Основной темой переговоров стало вступление Украины в НАТО и обострение ситуации возле границ нашей страны.

После встречи Зеленский и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию, которая транслировалась в Facebook Офиса президента Украины. В частности Генсек НАТО заявил, что Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. По его словам, важна истина, которая изменилась, это поведение России (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Столтенберг подчеркнул, что Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самой Украиной и 30 членами Североатлантического альянса.

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"Поддержка НАТО Украины – не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности", – подчеркнул он.

Генсек выразил надежду, что в новой коцепции будет сделан важный вывод: нужно работать с партнерами, такими как наша страна.

"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", – добавил он.

По словам Генсекретаря Альянса, у НАТО есть политика открытых дверей, которая говорит о возможности для Украины стать его членом.

"Месседж для РФ, что Украина, как суверенное государство, должна строить свой путь", – отметил он.

"Мы солидарны с Украиной, мы продолжаем поддерживать усилия Украины стать членом НАТО, готовы вести диалог с РФ, особенно в самые сложные, напряженные времена", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что в Альянсе видят наращивание сил на границах с Украиной, которое является неоправданным.

"Подрывает безопасность не только Украины, но и Европы. России необходимо изменить курс. Мы наблюдаем это уже много лет, Россия заходит на территорию соседних стран, Украины и Грузии", – сказал Столтенберг.

В свою очередь Зеленский заявил, что возможная полномасштабная война между Россией и Украиной может привести к миллионам жертв, чего наша страна не хочет.

"Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим", – подчеркнул он.

"Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия", – добавил он.

Напомним, 10 декабря Россия потребовала от НАТО "долгосрочных правовых гарантий", которые исключали бы продвижение Альянса на восток, а также отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно касается также Грузии.

Кремль опасается, что сближение нашего государства с НАТО приведет появлению на территории страны ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России. Правительство РФ передало Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

В случае невыполнения требования о нерасширении в Кремле пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия.

В свою очередь бывший посол США в России и экс-помощник 44-го президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол высказал мнение, что Украина может обеспечить себе членство в НАТО, если будет действовать по четко определенной стратегии. В частности, это задействование всех ресурсов для обороны своих территории от внешней агрессии, продолжение внутриполитических и экономических реформ и культивация демократии.

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