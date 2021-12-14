США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину – Белый дом

Соединенные Штаты Америки усилят военное присутствие в государствах НАТО в Восточной Европе. Этот вопрос будет рассмотрен, если Российская Федерация прибегнет к новой агрессии против Украины.

Готовность Вашингтона по укреплению восточного фланга Альянса подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила на брифинге 13 декабря, передает сайт ведомства.

В частности, представитель администрации американского лидера Джо Байдена ответила на вопрос журналистов, существует ли план развертывания американских сил на восточном фланге НАТО, если Россия вторгнется в Украину.

Псаки напомнила, что после начала войны на Донбассе в 2014 году многие страны-партнеры в Восточной Европе искали гарантий, "хотели усиления военного присутствия и дополнительных развертываний".

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"И, безусловно, этот вопрос рассматривается, если Россия решит вторгнуться в Украину", – убеждает пресс-секретарь Белого дома.

Она повторила слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который рассказал журналистам, что эту тему Байден поднимал во время виртуальной встречи с главой России Владимиром Путиным 7 декабря.

Отметим, что во время последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассматривался вопрос опасности масштабных агрессивных действий России против Украины. Украинскую делегацию в кулуарах заверили, что ЕС будет оказывать нашей стране необходимую военную поддержку, а также продолжать применять экономические санкции против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg написало, что Вашингтон пошел на необоснованные уступки Москве после переговоров Байдена и Путина. Подчеркивается, якобы некоторые дипломатические выходы, которые предложил американский лидер, могут "стереть суверенитет Украины".