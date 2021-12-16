Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО и назвал главный месседж для РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины, и она вполне может получить членство в нем. Также напомнил, что Россия не может мешать ей на этом пути.

Такой месседж для страны-агрессора он озвучил на пресс-конференции в Брюсселе 16 декабря. Она состоялась после встречи с президентом Владимиром Зеленским в штаб-квартире НАТО (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы солидарны с Украиной, продолжаем поддерживать ее усилия стать членом НАТО... Конечно, для этого ей нужно фокусироваться на реформах, на выполнении стандартов Альянса", – в первую очередь сказал Столтенберг.

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По его словам, в НАТО готовы вести диалог с представителями РФ, особенно в такие сложные и напряженные времена. Но не готовы идти на уступки, компромисс с Кремлем. Ведь Украина, подчеркнул генсек, как суверенное государство должна само выбирать свой путь.

"Месседж для России: только Украина и 33 стран-членов Альянса могут решить вместе, когда она может стать членом НАТО", – заверил Столтенберг.

Он добавил, что Запад видит наращивание сил РФ у украинских границ, которое является неоправданным, подрывает безопасность не только Украины, но и Европы.

"Россия должна изменить курс. Мы видим это в течение многих лет, РФ заходит на территорию стран-соседей, пример тому Украина и Грузия", – отметил генсек НАТО.

Добавим, что именно вступление Украины в НАТО и обострение ситуации у ее границ стали основополагающей темой переговоров Столтенберга и Зеленского в Брюсселе. Генсек Североатлантического союза заявил, что НАТО готовит новую стратегическую концепцию. Подробнее читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в интервью западным СМИ ответил на вопросы, касающиеся требований Кремля относительно отказа Украине во вступлении в НАТО. По его словам, РФ выбросила на помойку договоренности Будапештского меморандума, поэтому удивительно от нее слышны требования любых гарантий.