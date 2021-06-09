В США озвучили, чего ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского
В американской администрации готовятся к возможной встрече президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Но перед этим Соединенные Штаты хотели бы увидеть реальные результаты по реализации конкретным реформ в Украине.
О таких намерениях заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. А именно в ответ на вопрос сенатора Криса Мерфи во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований американского Сената 8 июня.
По его словам, существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса в том, чтобы иметь:
независимую судебную систему – функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор;
корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным;
настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов.
Блинкен также подчеркнул, что "агрессия со стороны коррупционных сил" внутри Украины является таким же актуальным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России. Потому что это мешает развитию демократии.
Глава Государственного департамента США добавил: даже если в Украине принимается хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, этого недостаточно, поскольку оно "должно воплощаться еще и практически".
"Мы должны увидеть, как людей, причастных к коррупционным действиям, действительно привлекают к ответственности. Это даст мощный сигнал о том, что это не только слова на бумаге", – отметил Блинкен.
На слушаниях он также сказал, что в Белом доме поддерживают членство Украины в НАТО и считают, что она уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор Джо Байденом.
Во время разговора президент США пообещал Украине помочь в интеграции в НАТО, а также в разрешении вопроса "Северного потока-2" и российской агрессии.
Кроме этого, Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон. Встреча может состояться в июле.
Украинский лидер добавил, что очень доволен телефонным разговором с американским коллегой. А исправление пресс-релиза своего офиса на счет поддержки Байденом желания Украины получить ПДЧ он считает несущественным.