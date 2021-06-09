В США озвучили, чего ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

В американской администрации готовятся к возможной встрече президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Но перед этим Соединенные Штаты хотели бы увидеть реальные результаты по реализации конкретным реформ в Украине.

О таких намерениях заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. А именно в ответ на вопрос сенатора Криса Мерфи во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований американского Сената 8 июня.

По его словам, существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса в том, чтобы иметь:

независимую судебную систему – функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор;

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корпоративное управление , прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным;

настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов.

Блинкен также подчеркнул, что "агрессия со стороны коррупционных сил" внутри Украины является таким же актуальным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России. Потому что это мешает развитию демократии.

Глава Государственного департамента США добавил: даже если в Украине принимается хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, этого недостаточно, поскольку оно "должно воплощаться еще и практически".

"Мы должны увидеть, как людей, причастных к коррупционным действиям, действительно привлекают к ответственности. Это даст мощный сигнал о том, что это не только слова на бумаге", – отметил Блинкен.

На слушаниях он также сказал, что в Белом доме поддерживают членство Украины в НАТО и считают, что она уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора.

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