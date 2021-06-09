Госсекретарь США заявил, что у Украины есть все инструменты для вступления в НАТО

В Белом доме поддерживают членство Украины в НАТО. Более того, считают, что страна уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Они транслировались онлайн на официальном YouTube ведомства 8 июня.

"Мы поддерживаем. У Украины в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты (для присоединения к Альянсу. – Ред.)", – заверил он.

Представитель администрации США отметил, что с момента создания Плана действий по получению членства в НАТО (ПДЧ) был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству. В том числе, включая ежегодную программу, "выгоды из которой извлекает Украина".

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При этом глава американского Госдепа подчеркнул, что пока не все страны-участницы Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву ПДЧ.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", – добавил Блинкен.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна как можно скорее вступить в НАТО, ведь на кону безопасность нашей страны.

По его словам, Альянсу стоит принять решение об этом немедленно. Также он подчеркнул, что предоставление ПДЧ будет хорошим знаком для украинского государства.

Стоит отметить, что 14 июня в столице Бельгии Брюсселе состоится саммит НАТО. На нем будет обсуждаться в том числе украинский вопрос, но при этом представителей нашей страны на него не пригласили. В Кабмине подчеркнули: это из-за того, что формат мероприятия предполагает участие только стран-членов Альянса.

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