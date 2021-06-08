Зеленский – о разговоре с Байденом: заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский очень доволен телефонным разговором с президентом США Джозефом Байденом, исправление пресс-релиза своего офиса на счет поддержки Байденом желания Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным.

Об этом лидер Украины сказал вкомментарии "Украинской правде". Беседу с президентом США он назвал "четким и предметным".

"Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины", – отметил Зеленский.

"У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", – добавил глава государства.

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Отдельно Зеленский высказался по поводу слов о ПДЧ в НАТО: "кто и что именно сказал и как эти слова оцениваются".

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.

Отметим, ранее СМИ распространили информацию, что в Офисе президента изначально неправильно истолковали заявление американского президента и написали о полной поддержке Байдена евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству ПДЧ. Однако тогда исправили эту строку.

Отметим, сначала в Офисе президента ошибочно приписали слова Зеленского о ПДЧ Украине в НАТО Байдену. Однако позже на сайте появилась правильная версия разговора.

Также по мнению Зеленского, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".

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