Раскрыты детали разговора Зеленского и Байдена

Президент США Джо Байден пообещал Украине помочь в интеграции в НАТО, а также в разрешении вопроса "Северного потока-2" и российской агрессии.

Об этом лидер Штатов говорил во время разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Что касается Вашингтона, то там намерены делать все возможное в отношении "Северного потока-2", НАТО и поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", – говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский сказал, что предпримет ряд дальнейших действий, за которыми в Белом доме будут очень внимательно следить.

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Напомним, что во время телефонной беседы Зеленский ответил за приглашение Байдена посетить Вашингтон. По его словам, встреча может состояться в июле.

Ранее СМИ писали, что Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с глваой РФ Владимиром Путиным из-за "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.