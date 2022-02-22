В Совфеде РФ заявили, что признают 'Л/ДНР' в 'фактически установленных границах'

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Россия намерена признать террористические организации "ДНР" и "ЛНР" в "границах", которые сейчас фактически установлены. Сам вопрос о ратификации договоров с фейковыми республиками Совет Федерации намерен рассмотреть 22 февраля.

Об этом заявил заместитель комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Его слова приводит ТАСС.

"Речь идет о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал он.

Он добавил, что вопрос ратификации договоров с "Л/ДНР" обе палаты Федерального собрания также рассмотрят во вторник, 22 февраля.

Напомним, что 21 февраля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР". Это произошло после обращения, в котором Путин угрожал Украине и повторял пропагандистские нарративы о "государственном перевороте".

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После этого были опубликованы и сами указы, и договоры "о сотрудничестве, дружбе и взаимной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что эти действия квалифицируются как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны.