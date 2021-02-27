В СНБО заговорили об ограничении полномочий нардепа двумя сроками

В Украине могут ограничить максимальную продолжительность полномочий народного депутата двумя сроками.

О таком предложении сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 февраля.

Данилов указал, что за этот срок народные избранники имеют возможность "показать себя обществу".

"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", – заявил он.

По словам секретаря СНБО, в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.

"У нас если в пяти политических партиях не побывал, – это уже не политик", – пошутил Данилов.

Напомним, в эфире программы Данилов также заявил, что у украинцев есть генетическая воля к свободе, из-за чего России не удастся запугать нашу страну.

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