Данилов – об ответе Путина на санкции СНБО: мы не россияне, у нас генетическая воля к свободе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у украинцев есть генетическая воля к свободе, из-за чего России не удастся запугать нашу страну.

Кроме того, он указал, что Украина и так фактически находится в состоянии неоглашенной войны. Свое мнение Данилов высказал в эфире "Свободы слова Савика Шутсера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист указал, что санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения вызвали много вопросов касательно возможного ответа его кума – президента РФ Владимира Путина.

"Не опасаетесь ли вы, что соответствующие решения от Путина могут быть угрожающими для страны?" – спросил журналист.

"То, что делает этот господин, начиная с 2014 года на территории нашей страны – когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской области – чем нас еще можно испугать?" – ответил Данилов.

Он подчеркнул, что страна "находится практически в стадии войны". "Да, она не оглашенная, но это же происходит с 2014 года. Что он еще может нам делать?" – спросил секретарь СНБО.

"Мы же действительно не россияне. Если кто-то считает, что нас можно захватить, что нас можно унизить – у нас генетическая воля к свободе", – продолжил он.

Данилов подчеркнул, что стремление к свободе они не раз доводили и доведут еще раз.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

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