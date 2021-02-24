Союзники 'слуг' или правильные идеи? Кто в Раде помогает монобольшинству принимать законы

После фантастической победы "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду летом 2019 года президентская фракция штамповала принятие законов один за другим. Монобольшинство в унисон голосовало "за" и обходилось без поддержки со стороны остальных народных депутатов 9-го созыва (за исключением случаев, которые касались внесения изменений в Конституцию).

Однако вскоре так называемый турборежим "слуг" начал замедляться, и сейчас стали нередкими случаи, когда им для принятия того или иного документа необходима поддержка коллег по парламенту. По данным экспертов, первыми на помощь президентской политической силе спешат представители фракции "Голос" и группы "Довіра".

OBOZREVATEL пообщался с народными избранниками и узнал, что они думают о возможных "союзах" и существуют ли между фракциями ситуативные договоренности.

По данным Комитета избирателей Украины, с сентября 2020 года по январь 2021-го чаще всего в Раде голосуют "за" именно нардепы от "Слуги народа" – 84% случаев. Далее в рейтинге активности идут представители "Голоса" (65%) и "Довіри" (66%) . А вот, например, фракция "Объединенная платформа – За жизнь" реже всего жмет на зеленую кнопку.

"В результате именно депутаты этих политических сил ["Голос" и "Довіра"] активно помогали монобольшинству принимать законы тогда, когда собственных голосов "Слуги народа" не хватало", – говорится в итогах исследования КИУ.

В монобольшинстве уверяют, что когда речь идет о принципиальных документах, то им хватает и своих голосов. Однако признают, что иногда без помощи коллег из других фракций не обойтись.

"Иногда нашей фракции действительно не хватает своих голосов. Тогда нас выручают та или иная фракция. "Довіра" – группа, которая сформировалась уже в парламенте из депутатов-мажоритарщиков. Они не ограничены какими-то идеологическими рамками. Поэтому им проще поддерживать экономические и социальные решения. "Голос" может поддержать в определенных политических моментах, которые совпадают с их программой", – говорит заместитель председателя фракции "Слуга народа " Евгения Кравчук.

Лидер "Голоса" в Раде Ярослав Железняк заявил OBOZREVATEL, что в его фракции не договариваются со "слугами" о голосованиях. По его словам, депутаты поддерживают инициативы, которые не противоречат их идеологии, необходимые для международного сотрудничества, борьбы с коррупцией и продвижения реформ.

"При всем уважении к КИУ, мне кажется, что выводы, сделанные на основе их аналитики, не то, что манипулятивные, но преувеличены... Происходит ли согласование позиций – нет, не происходит. И это можно посмотреть по кадровым назначениям, по голосованию за важные для Офиса президента или для "Слуги народа" законопроекты, например, по референдуму и другим вещам. Есть ли какая-то координация между фракциями – нет, ее нет", – сказал Железняк.

В "Слуге народа" также отмечают, что результаты исследования КИУ – преувеличение. Но Кравчук также озвучила мнение, что президентская фракция предлагает "решения, которые объединяют", поэтому их коллеги и голосуют "за".

"Эта Верховная Рада очень часто дает показатель поддержки законов на уровне 300 и более голосов "за". В течение всего времени независимости в парламентах еще не было таких показателей в совместной работе. Если говорить в целом о ситуации в Раде, "Слуга народа" не требует какого-то пересмотра того, что есть сейчас. У нас 245 депутатов во фракции – это большинство. Все решения парламента принимаются благодаря именно нашей политической силе. То, что нас поддерживают "Довіра", "Голос" или еще кто-то, свидетельствует только о том, что мы предлагаем решения, которые могут объединить даже совершенно разные политические силы", – считает Кравчук.