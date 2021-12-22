Данилов о войсках РФ у границ Украины: должны рассчитывать прежде всего на себя

В ситуации с угрозой российской агрессии Украина должна прежде всего рассчитывать на собственные силы, поскольку каждая страна имеет свое видение этого конфликта. В то же время наше государство должно "держать оружие смазанным", хотя лучше им не пользоваться.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов на совместном брифинге с председателем Верховной Рады и премьер-министром, транслировавшемся на телеканале "Рада", комментируя происходящее на границах Украины. Он подчеркнул, что там никогда не было спокойно.

"В случае обострения ситуации, это не может произойти так мгновенно. С 1 января благодаря нардепам и (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому вступает в силу территориальная оборона – при необходимости даст отпор агрессору. Оружие надо держать смазанным, но лучше им не пользоваться" , – подчеркнул Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что сегодня весь мир обратил внимание на то, что Украина с 2014 года в зоне боевых действий.

"Каждая страна имеет свое видение этой ситуации, весь мир обратил внимание, что с 2014 года у нас война, мы держим фронт... Строить демократию во время войны – сложная задача. Должны рассчитывать, прежде всего, на себя", – подчеркнул он.

Отметим, Секретарь СНБО подразумевал, что с 1 января 2022 года в Украине вступает в действие закон, которым предусматривается создание Сил территориальной обороны с батальонами. На Силы теробороны общей численностью 11 тыс. человек в 2022 году предлагается израсходовать из госбюджета более 2,5 млрд гривен.

Согласно закону №1702-ІХ, вводится понятие "национальное сопротивление" – комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства.

Напомним, ранее Данилов заявил, что в Украине сегодня не видят угроз со стороны войск России, сосредоточенных на расстоянии нескольких сотен километров от границы. Однако в случае новой агрессии страна всеми силами готова дать отпор врагу. Не исключено, что угроза вторжения может возникнуть в любое время.

"Мы четко понимаем, что войска находятся на расстоянии около 400 километров до нашей границы. Понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", – заверил он.

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