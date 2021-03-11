В СНБО анонсировали новые санкции

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировал введение новых санкций против ряда юридических и физических лиц. Имена тех, кто может попасть под ограничения, не разглашаются.

Вопрос санкций рассмотрят уже на следующем собрании. Об этом по результатам заседания СНБО во время брифинга сообщил секретарь Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То, что касается ситуации связанной с введением санкций к тем или иным физических или юридических лиц – на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. На следующем заседании обязательно будут рассматриваться санкционные вопросы. Кого это коснется, вы будете узнавать только после заседания СНБО", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что подавать предложения о введении или отмене санкций в Украине могут Служба безопасности Украины (СБУ), Кабинет министров, Верховная Рада, Национальный банк Украины (НБУ) и президент Владимир Зеленский.

Напомним, в четверг, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Члены СНБО рассмотрели ряд вопросов, касающихся в частности новых санкций, Харьковских соглашений, "Мотор Сичи".

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