В России заявили, что 'Минск-2' больше не стоит на повестке дня: на первом плане гарантии безопасности для РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР" выполнение Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе уже не стоят на повестке дня. По его словам, сейчас более важным вопросом являются гарантии безопасности для РФ.

Также президентский пресс-секретарь добавил, что "Россия сохраняет открытость к дипломатическому общению". Об этом сообщает издание MK.RU.

По словам Пескова, российская власть заинтересована в продолжении дипломатических отношений с другими странами. Отвечая на вопрос, что теперь может обсуждаться на переговорах, спикер Кремля сказал, что это "силовые методы решения вопросов".

Кроме того, Песков считает, что тема так называемых "гарантий безопасности" для России не только сохраняет свою актуальность, но и становится более важной, чем была.

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Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари псевдореспублик, а также нелегитимная Госдума РФ.

Также президент страны-агрессора выдвинул требования Украине прекратить якобы "боевые действия" против жителей Донбасса.

Примечательно, что в "конституциях" обеих псевдореспублик указаны их границы в пределах всей Донецкой и всей Луганской областей. Следовательно, "признание" субъектности "Л/ДНР" несет Украине огромные риски в том плане, что РФ под предлогом защиты "своих граждан" может начать определенные действия на подконтрольной Украине территории.

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