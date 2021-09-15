В НАТО не принимают страны в состоянии войны, но украинский случай особый, – экс-советник Трампа

США и Европа должны проводить системную работу по предоставлению Украине ПДЧ в НАТО и проявлять в этом настойчивость. Вопреки тому, что Альянс не допускает в свой состав государства в стадии военных действий, украинский случай – исключителен.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он отметил, что еще в 2008 году поддержал включение в состав НАТО Украины и Грузии на Бухарестском саммите.

"Это была большая ошибка европейцев, что они забраковали этот план. Как следствие, мы имеем захват Крыма и конфликт на Донбассе. Теперь Украина в войне с Россией, а в НАТО никогда не принимают страны, которые уже находятся в состоянии войны. Ведь вся суть заключается именно в том, чтобы избежать войны", – пояснил Болтон.

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При этом бывший чиновник заметил, что Запад должен дать недвусмысленный сигнал России, что он не согласен с оккупационными действиями по отношению к украинским территориям. А для этого необходимо подтвердить свою заинтересованность в продвижении Украины в НАТО.

"Я думаю, что пока Кремль будет видеть нашу слабость, он будет пытаться этим воспользоваться. И поэтому нам следует изменить представление, которое существовало во времена администрации Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины", – заключил Болтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что уверен в намерении Вашингтона поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.