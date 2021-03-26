В Раду прошли бы шесть партий: соцопрос определил лидеров

Если бы в Украине в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то наибольшую поддержку украинцев, которые определились и приняли бы участие в голосовании, получили бы партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют данные нового исследования по общественно-политических настроений населения страны. Его 23-24 марта провела социологическая группа "Рейтинг".

Так, в парламентском рейтинге лидирует партия монобольшинства "Слуга народа" – 20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. А за "Европейскую солидарность" высказались 15%.

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) поддержали бы 14,8%, "Батьківщину" – 12,4%, "Силу и честь" и "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5%.

Менее 5% поддержки получили Радикальная партия – 4,6%, "Голос" – 3,5%, "УДАР" – 3,2%, партия Евгения Мураева "Наши" – 3,1%, партия Шария – 2,9%, "Свобода" – 2,9%, "За будущее" – 2,4%, "Народный фронт" – 2,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам этого же опроса, если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то нынешнего гаранта Владимира Зеленского на них поддержали бы 24% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.