Кто мог бы стать президентом и какое доверие к Зеленскому: появился новый опрос

Если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то нынешнего гаранта Владимира Зеленского на них поддержали бы 24% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Много украинцев указали на недоверие главе государства и считают, что сейчас страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные исследования относительно общественно-политических настроений населения, которое в период 23-24 марта провела социологическая группа "Рейтинг".

Так, после Зеленского в президентском рейтинге идет Петр Порошенко – за него проголосовали бы 13,9%.

Далее украинцы высказались за:

Юрия Бойко – 12,6%;

Юлию Тимошенко – 11,8%;

Игоря Смешко – 7,7%;

Владимира Гройсмана – 5,2%;

Дмитрия Разумкова – 3,8%;

Олега Ляшко – 3,7%;

Евгения Мураева – 3,7%;

Анатолия Гриценко – 3,3%;

Арсения Яценюка – 2,8%;

Олега Тягнибока – 1,6%;

Киру Рудик – 0,5%.

"Результаты опроса показали: 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 23% – в правильном, 9% – не определились", – говорится в сообщении.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, а не доверяют – 52%.

Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 67%, у Петра Порошенко – 25% доверия и 73% недоверия. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют – 59%, а 14% не знают его. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют – 71%, не знают его – 11%. Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют – 53%, почти треть не слышали о таком. Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют – 15%, не знают его – 77%.

Отметим: этот опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса от Центра Разумкова, опубликованном 16 марта, наибольшую поддержку граждан в первом туре президентских выборов могли бы получить действующий гарант Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом) и Петр Порошенко (13,5% и 20% соответственно).