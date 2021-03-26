У Раду пройшли б шість партій: соцопитування визначило лідерів

Якби в Україні найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то найбільшу підтримку українців, які визначилися та взяли б участь у голосуванні, отримали б партії "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Про це свідчать дані нового дослідження щодо суспільно-політичних настроїв населення країни. Його 23-24 березня провела соціологічна група "Рейтинг".

Так, у парламентському рейтингу лідирує партія монобільшості "Слуга народу" – 20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. А за "Європейську солідарність" висловилися 15%.

Партію "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) підтримали б 14,8%, "Батьківщину" – 12,4%, "Силу і честь" та "Українську стратегію Гройсмана" – 5%.

Менше 5% підтримки отримали Радикальна партія – 4,6%, "Голос" – 3,5%, "УДАР" – 3,2%, партія Євгена Мураєва "Наші" – 3,1%, партія Шарія – 2,9%, "Свобода" – 2,9%, "За майбутнє" – 2,4%, "Народний фронт" – 2,0%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами цього ж опитування, якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то нинішнього гаранта Володимира Зеленського на них підтримали б 24% із тих, хто має намір голосувати і визначився із вибором.