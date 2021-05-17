В Раде уточнили, брал ли подозреваемый в госизмене Козак больничный

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, не брал больничный на работе. Ранее его соратник Виктор Медведчук заявлял, что тот в Беларуси на лечении.

Ответ от Верховной Рады опубликовало издание "Бабель". В нем говорится, что нардеп также официально не находится ни в отпуске, ни в командировке.

В аппарате ВР уточнили, что с 17 ноября 2020 года по 13 мая 2021 года Козак брал отпуск за свой счет на три дня – 16-18 февраля.

Также он 5 раз оформлял командировки для работы с избирателями: с 20 по 29 ноября 2020 года, с 25 декабря по 3 января 2021 года, с 19 февраля по 28 февраля 2021 года, с 19 марта по 28 марта 2021 года и с 16 апреля по 25 апреля 2021 года.

Отмечается, что, по данным электронной регистрации нардепов, Козак в последний раз посещал заседание Рады аж 16 ноября 2020 года. С тех пор он не появлялся в сессионном зале.

В аппарате уточнили, что Козак получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням. Там заверили, что его отсутствие на пленарных заседаниях учтено в этих табелях.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, который также является подозреваемым в госизмене, заявил, что Козак в Беларуси и якобы находится там на лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.

В тот день народный депутат заявил, что он находится на территории Украины и собирается "участвовать в законных следственных действиях".