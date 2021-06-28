Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: дата и темы

В четверг, 1 июля, народные депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное президентом Владимиром Зеленским. На нем парламентарии поднимут ключевые вопросы, которые уже много месяцев на слуху у большинства украинцев.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в беседе с журналистами. Он пообещал, что ближайшее голосование в парламенте станет историческим событием для страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будет рассмотрен законопроект по расформированию ГАСИ. Это то, чего ожидает вся страна и все эти позорные "5 долларов за метр" отойдут в прошлое. Также поднимут законопроект по "Крымской платформе" – про коренные народы в первом чтении и там еще взаимосвязанные проекты про отмену свободной экономической зоны. То есть в четверг будет действительно историческое событие", – заключил Корниенко.

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При этом он добавил, что надеется, что не только представители монобольшинства поддержат указанные законопроекты, но и другие нардепы проявят свою волю для создания в Украине новой экономической и политической реальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Украина отмечает День Конституции и по этому случаю в Раде собрались представители политической элиты и все президенты нашей страны.