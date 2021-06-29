В Раде согласились увеличить численность ВСУ на 11 тысяч

В Верховной Раде 29 июня приняли законопроект, который увеличивает численность Вооруженных сил на 11 тысяч. Это произойдет за счет создания в Украине территориальной обороны.

Документ №5558 принят за основу. Его поддержали 320 народных депутатов.

Согласно законопроекту, численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи, из которых 215 тысяч – это военнослужащие.

Таким образом, может быть создан отдельный род сил – территориальной обороны. Кроме того, предусмотрено развитие Сил специальных операций ВСУ в интересах движения сопротивления.

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Ранее комитеткомитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять этот закон.

Напомним, что в Раде в первом чтении также приняли законопроект о национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны в Украине. Согласно документу, украинцев максимально широко намерены привлекать к защите суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский с 1 января 2022 года хочет начать в стране организацию национального сопротивления, чтобы как можно больше людей могли противостоять вооруженной агрессии со стороны России. Для этого украинцы, начиная со школьного возраста, будут получать военные навыки.