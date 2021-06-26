В Раде проведут внеочередные заседания: рассмотрят судебную реформу и законы для МВФ

В Верховной Раде на следующей неделе намерены рассмотреть поправки в законопроекты о судебной реформе и необходимые для сотрудничества с Международным валютным фондом. Пленарные заседания будут проходить с 29 июня по 2 июля.

Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, 29 июня и 1 июля могут состояться внеочередные заседания парламента. Именно на них предварительно планируется рассмотрение ключевых законопроектов повестки дня: о "Крымской платформе", про олигархов и банковские для МВФ.

Нардеп также отметил, что из 531 правки к судебной реформе удалось пройти всего лишь 11, поэтому рассмотрение затянется на несколько дней.

Видео дня

Сейчас, как уточнил Железняк, повестка дня выглядит так:

Вторник, 29 июня (кроме судебной реформы)

Предложения президента после вето по криминальному наказанию за ложь в декларациях (№4651);

Банковские законы для МВФ, в том числе корпоративное управление 4367 и выведение банков с рынка (№4546);

Закон про олигархов;

Криминализация контрабанды (№5420).

Среда, 30 июня

Прозрачность добывающих отраслей (№3790);

Выполнение плана по сокращению промвыбросов (№5129);

Аграрные расписки (№2805-д).

Четверг, 1 июля

Законы "Крымской платформы" – про коренные народы (№5506) и отмену Свободной экономической зоны "Крым" (№5501-д, 5502-д, 5503-д);

Фонд госгарантий для фермерских кредитов (№3205-2);

Электронное резидентсво (№5270);

Посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора (№4278, 4279);

Изменения в КПК по Бюро экономической безопасности (№3959-1).

Пятница, 2 июля

Антиплагиаторский закон (№3758).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венецианской комиссии с критикой высказались о подготовленных Верховной Радой изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей". По мнению специалистов, те, в случае принятия, убьют судебную реформу в нашей стране.