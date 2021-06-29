Нардепы сделали первый шаг к массовому обучению украинцев защите от агрессора

В Верховной Раде 29 июня приняли законопроект о национальном сопротивлении. Документ предусматривает создание территориальной обороны в Украине.

Документ №5557 принят за основу с сокращенным сроком подготовки. Согласно ему, украинцев максимально широко намерены привлекать к защите суверенитета и территориальной целостности.

Проект закона определяет задачи территориальной обороны, движения сопротивления и особенности подготовки граждан к национальному сопротивлению.

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Также в нем предусмотрены принцип финансирования и обеспечения сопротивления; порядок формирования и комплектования воинских частей сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований.

Кроме того, документ определяет:

основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивления;

организацию системы управления национальным сопротивлением;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 января 2022 года хочет начать в стране организацию национального сопротивления, чтобы как можно больше людей могли противостоять вооруженной агрессии со стороны России. Для этого украинцы, начиная со школьного возраста, будут получать военные навыки. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.