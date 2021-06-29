Нардепы сделали первый шаг к массовому обучению украинцев защите от агрессора
В Верховной Раде 29 июня приняли законопроект о национальном сопротивлении. Документ предусматривает создание территориальной обороны в Украине.
Документ №5557 принят за основу с сокращенным сроком подготовки. Согласно ему, украинцев максимально широко намерены привлекать к защите суверенитета и территориальной целостности.
Проект закона определяет задачи территориальной обороны, движения сопротивления и особенности подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Также в нем предусмотрены принцип финансирования и обеспечения сопротивления; порядок формирования и комплектования воинских частей сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований.
Кроме того, документ определяет:
основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивления;
организацию системы управления национальным сопротивлением;
полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 января 2022 года хочет начать в стране организацию национального сопротивления, чтобы как можно больше людей могли противостоять вооруженной агрессии со стороны России. Для этого украинцы, начиная со школьного возраста, будут получать военные навыки. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.