В Приднестровье находится самый крупный в Европе склад боеприпасов: о нем вспомнили после взрывов

В оккупированном Приднестровье, куда Кремль планирует создать сухопутный коридор через юг Украины, расположен крупнейший склад боеприпасов. Он находится в селе Колбасна Рыбницкого района недалеко от границы с Украиной.

На складе хранятся советские боеприпасы. О них вспомнили в сети в связи с угрозой соединения оккупационных войск РФ с российской военной базой в Приднестровье.

Так, кремлевские пропагандисты после провокаций российских спецслужб со взрывами в Тирасполе активно распространяют информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы планируют получить доступ к складу из-за недостатка вооружения.

Склады в Колбасне появились в 1940-х годах. Основную часть боеприпасов туда завезли после вывода войск СССР из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран Европы.

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Сейчас на складе по разным оценкам могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тысячи тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Взрыв на складе припасов в Колбасне может быть сопоставим с детонацией ядерной бомбы мощностью 10 килотонн.

Предполагается, что около 57% припасов просрочены для использования и транспортировки. Также в СМИ озвучивались данные, согласно которым часть вооружения и техники были вывезены или уничтожены.

Напомним, 25 апреля в столице оккупированного молдавского Приднестровья раздались взрывы, оказавшиеся спланированной провокацией спецслужб РФ. Ее цель – создание нового повода для наступления. По информации украинской разведки, еще за три дня до взрывов сепаратисты Приднестровья готовились к "операции" и обустроили защищенный и комфортный бункер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ранее заявили о планах оккупировать юг Украины и создать сухопутный коридор в Приднестровье. При этом западные эксперты сомневаются, что оккупантам удастся это сделать.

Украинский журналист Юрий Бутусов призывает нанести удар по непризнанному Приднестровью и демилитаризовать его, чтобы устранить угрозу прорыва войск РФ. Он объяснил, что это поможет спасти защитников Украины в Мариуполе от массовых убийств оккупантами.

Приднестровье – регион Молдовы, контролируемый пророссийскими сепаратистами. РФ уже более двадцати лет держит там около 1,7 тысячи своих военных. Часть из них входит в состав миротворческих сил, также они охраняют склады в Колбасне.