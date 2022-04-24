Шансы РФ на создание сухопутного коридора в Молдову очень малы – Washington Post

В России заявили о планах оккупировать юг Украины и создать сухопутный коридор в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных". Однако западные аналитики сомневаются, что россиянам хватит сил это сделать.

Тем более что подобные попытки принесут РФ только проблемы и не имеют никакого стратегического смысла. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Недавно в Минобороны РФ заявили о намерениях оккупировать украинский Донбасс и южные регионы Украины. По словам представителя российского военного командования генерала Миннекаева, являющегося заместителем командующего Центральным военным округом РФ, это позволит оккупантам получить еще один выход в Приднестровье, где рашисты заметили "притеснения русскоязычного населения".

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В Молдове такие заявления вызвали беспокойство, пишет издание.

"Эти заявления необоснованы и противоречат позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах", - заявили в молдавском МИД, намекнув, что созданный Россией анклав под названием "Приднестровская Молдавская Республика" на молдавской территории, сама РФ "независимым государством" так и не признала.

Однако пока в Молдове опасаются, западные эксперты удивляются подобным заявлениям РФ.

"Заявление по Приднестровью удивило многих аналитиков, поскольку в течение первых недель войны Россия намеревалась продвинуться на юго-запад Украины - район, которому ей нужно было обезопасить, аи добраться до границы с Приднестровьем, но потерпела неудачу", - пишет издание.

Еще менее вероятным выглядит успех на этом направлении сейчас, когда Россия втянулась в борьбу за восток Украины. Особенно учитывая, что, несмотря на российские войска на оккупированной территории Молдовы, вряд ли местные жители хотят быть вовлечены в войну.

Политический эксперт Антон Барбашин, аналитик журнала Riddle, убежден, что Приднестровье не имеет большого стратегического значения для Кремля.

Отправка туда войск "создаст больше проблем, чем решит" для России, что, вероятно, приведет к дополнительным международным санкциям и разрушит отношения Москвы с Молдовой, которая является конституционно нейтральной и заявила, что не будет вступать в НАТО, - считает он.

А Майкл Кофман, эксперт по России из CNA, вообще назвал коридор к Приднестровью "полной чепухой". Он подчеркнул, что российские военные не способны на такие наступательные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Молдова отказалась продать Украине истребители, чтобы "не раздражать РФ".