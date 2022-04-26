Украинский полковник с позывным "Шумахер" погиб во время боевого вылета на Киевщине: ему присвоили звание Героя. Фото
Украинский полковник Александр Григорьев с позывным "Шумахер" погиб во время боевого вылета в Киевской области. Ему посмертно присвоили звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Известно, что Григорьев прошел путь от летчика-штурмана до начальника службы безопасности полетов бригады, а также был вертолетчиком-миротворцем.
Наш защитник стал одним из немногих украинцев, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Конго.
"Офицер с позывным "Шумахер" был профессионалом высшей пробы. Начиная с 2014-го регулярно выполнял боевые задания на Донбассе", - отметили в Генштабе.
Звание Герой Украины Григорьеву присвоено 20 апреля 2022 года.
Напомним, киевлянин Сергей, с 2014 года защищающий Украину от российского нашествия и получивший позывной "Якуб", потерял на войне сына Виталия. Парень служил в "Азове". 24 марта Виталий героически погиб, защищая Мариуполь.
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