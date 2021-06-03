В Польше заявили о "логистической готовности" к переносу Минских переговоров в Варшаву или Краков

Польша "логистически готова" к проведению переговоров по Донбассу на территории своей страны. В частности, их можно перенести в Варшаву или Краков из белорусской столицы Минска.

Об этом в интервью "Главкому" заявил чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. В то же время он сказал, что не знает, рассматриваются ли на официальном уровне польские города как места для проведения переговоров.

"О Варшаве я услышал из интервью Леонида Кравчука в апреле. Он назвал Варшаву и некоторые другие столицы", – отметил дипломат.

На замечание о том, что некоторые из членов делегаций, ведущих переговоры в Минске, не могут улететь в страны-члены ЕС, он сказал: "Это не проблема".

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"Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разового отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", – ответил посол.

Он добавил, что понимает: после завершения карантинных ограничений, "которые заставляют общаться онлайн", стороны должны вернуться к живому обсуждению и это очень важно.

"Ведь в таких сложных переговорах как по Донбассу онлайн имеет большие ограничения. Я понимаю, что вернуться к оффлайну в Минске будет сложно, так как какой-то МиГ или какой-то ХАМАС что-то устроит", – вспомнил дипломат об инциденте с Ryanair (детальнее об этом читайте тут).

"То есть здесь в кабинете будут разговаривать, а в соседнем квартале пытать людей? Мне кажется, что это некорректно", – добавил он.

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