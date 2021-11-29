В Польше предупредили о высокой вероятности гибридных атак против Украины

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский предупредил о высокой вероятности гибридных атак против Украины на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он заверил, что Варшава поддерживает Киев и является его союзником.

Об этом говорилось во время телефонного разговора между главой МВД Украины Денисом Монастырским и его польским коллегой. Подробности переговоров приводит сайт украинского правоохранительного ведомства.

Так, Каминский завил, что на границе Польши и Беларуси наблюдается временная деэскалация. В то же время он утверждает, что мигранты, которые пытаются прорваться через границу, изменили тактику.

Министр добавил, что есть очень высокая вероятность гибридных атак и против Украины.

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"Он заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны", – приводит его слова сайт МВД.

В свою очередь Монастырский рассказал о спецоперации на границе "Полесье", которая должна пресечь попытки незаконного пересечения украинско-белорусской границы.

Также глава МВД добавил, что украинская сторона осознает все риски, в том числе и возможные попытки поссорить Украину с Польшей. Он выразил солидарность с Варшавой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября польские пограничники зафиксировали новые попытки мигрантов прорваться в их страну со стороны Беларуси.

О ситуации на границе между Беларусью и Польше, ее причинах и угрозах для Украины читайте в нашем материале.