В Пентагоне заявили об увеличении численности войск РФ возле Украины и призвали Кремль озвучить намерения

Разведка Соединенных Штатов Америки продолжает наблюдать за передвижением российских войск у украинской границы и фиксирует увеличение их численности. В США призывают Кремль быть более прозрачными и озвучить истинные намерения скопления своих сил.

С такими словами на брифинге в Пентагоне 29 ноября выступил спикер американского Министерства обороны Джон Кирби, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что силы РФ на территории Украины имеют комбинированную структуру.

"Мы с большой обеспокоенностью продолжаем наблюдать за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", – заявил представитель американского оборонного ведомства.

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Кирби подчеркнул, что, мол, не будет озвучивать конкретные цифры по численности российских военных и техники. Но они, по его словам, продолжают расти.

"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны по поводу того, что конкретно видим. Но могу сказать, что наблюдаем передвижение, увеличение их сил", – отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что сосредоточенные возле украинской границы российские силы имеют комбинированную структуру – речь идет о разных родах войск.

Кирби обратился к руководству Российской Федерации с призывом быть более прозрачным по поводу действий и намерений своих сил. И заверил, что любые шаги Кремля, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, их союзников и партнеров.

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А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о серьезных последствиях, которые ожидают ее в случае дальнейшей агрессии против Украины. Он указал на "высокую цену" как в политической, так и в экономической сферах.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Сергей Згурец объяснил, что мешает США в передаче американского вооружения Украине. Он также рассказал, в каком случае этот вопрос будет решен.