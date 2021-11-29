Замминистра обороны Украины о российских войсках у границ: РФ ищет любой повод, чтобы реализовать свои планы

На фоне информационной кампании о вероятном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины в Кремле ищут любой повод для реализации своих планов. В Министерство обороны уверены, что сейчас любое заявление может стать тем самым "спусковым крючком" для провокации РФ.

Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в отличие от весеннего обострения на российско-украинской границе, сейчас параллельно с этим наблюдается мощная информационная кампания.

"Мы фиксируем, что вместе с этой информацией об обострении начинается мощная информационная кампания, которая фактические сеет страх и панику в украинском обществе. На фоне этого Россия ищет любой повод для того, чтобы все таки реализовать свои планы. Поэтому на сегодняшний день все что угодно может стать спусковым крючком и использовано Россией для провокации", - сказала Маляр.

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В то же время, заминистра подчеркнула, что подобные обострения происходят регулярно с 2014 года, когда Россия нарушила территориальную целостность Украины. Маляр отметила, что разведка фиксирует постоянные перемещения российских войск вдоль границы и на временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину наши военные готовы дать отпор агрессору. Также он отметил, что угроза со стороны РФ будет всегда.

Напомним, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.