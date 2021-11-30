Военный эксперт объяснил, что 'тормозит' передачу США оружия Украине

Передачу оружия от Соединенных Штатов Украине "тормозит" ряд факторов, решение которых требует времени и политической воли. Как только они будут решены, все ограничения по предоставлению Украине оружия спадут.

Как рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL военный эксперт Сергей Згурец, решение о передачи оружия "еще должно пройти политическое чистилище". В первую очередь его рассмотрят Конгресс США (законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США) и Пентагон (Министерство обороны США).

Згурец отметил, что в США нет единого мнения о необходимости предоставления Украине американского вооружения. Часть же американских политиков считают, что не следует торопиться с предоставлением Украине определенных образцов вооружения.

Видео дня

Он же отметил, что ряд вопросов решаются исходя из политической ситуации на уровне США, Европы и России.

"Сейчас много аргументов используется политиками и военными, чтобы оказать давление на РФ, в то время как сама РФ использует различные способы влияния непосредственно на Европу. В частности, зависимость от газа, заявления Путина о том, что Запад нужно держать в постоянном напряжении", – отметил эксперт.

Говоря о том, почему этот вопрос решается так долго, Згурец сказал, что американская сторона опасается, что передача определенного количества вооружений может быть использована Россией как способ идеологического прикрытия своих действий.

Он же предположил, что в случае эскалации конфликта на украинской границе "любые ограничения со стороны США в передаче оружия спадут".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получила от США боеприпасы, медицинское имущество, противотанковое и высокоточное вооружение.