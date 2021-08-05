В ОПУ готовят кадровые решения по Кабмину: СМИ назвали кандидатов на отставку

Новый политический сезон, который стартует в Украине осенью 2021 года, может ознаменоваться рядом увольнений в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля. Пока еще наверняка не известно, кто именно уйдет в отставку в сентябре, но конкретные фамилии уже звучат в ходе обсуждений этого вопроса в Офисе президента.

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" рассказали представители фракции "Слуга народа" в парламенте. Они же отметили, что сам глава государства Владимир Зеленский и его ближайшее окружение критически относятся к результатам работы отдельных топ-чиновников.

"Первый претендент на увольнение – министр обороны Александр Таран. У него там провал на провале", – указали источники из ОП.

Также в монобольшинстве указали на возможную отставку главы Министерства юстиции Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко.

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"Саша (Александр Ткаченко, – ред.) занимается пиаром и только это у него хорошо получается. По самой работе там много проблем", – подчеркнули источники.

Еще министерства, у которых в обозримом будущем могут смениться руководители, – социальной политики (Марина Лазебная) и стратегических отраслей промышленности (Олег Уруский).

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