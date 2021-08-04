Кабмин уволил Геращенко с должности замглавы МВД

Кабинет министров Украины в среду, 4 августа, уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. При этом были назначены два новых заместителя главы МВД.

Решение было принято на заседании КМУ во время рассмотрения кадровых вопросов. Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram-канале опубликовал полный список увольнений и назначений.

"Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины", – говорится в сообщении.

Заместителями министра внутренних дел были назначены Акопян Мэри Андраникивна и Драпятый Богдан Евгеньевич.

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Как известно, 42-летний Антон Геращенко с марта по ноябрь 2014 года работал советником министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам реформирования МВД и информационной политике. В сентябре 2019-го стал заместителем министра. Окончил Харьковский государственный экономический университет (1995-2000 годы). Депутат Харьковского городского совета (2002-2006 гг.), народный депутат ВРУ 8-го созыва.

Также Кабмин назначил новых заместителей главы Министерства инфраструктуры Украины:

Найема Мустафу-Маси – заместителем министра инфраструктуры;

Шкуракова Василия Александровича – первым заместителем;

Комирного Анатолия Витальевича – заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме этого, назначены:

Маляр Анна Васильевна – заместителем министра обороны Украины;

Киндратив Виталий Зиновьевич – главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Определили победителями конкурса на должность:

Магалецкую Владиславу Валерьевну – главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Рябикина Павла Борисовича – главы Государственной таможенной службы;

Смилия Ивана Витальевича – заместителя главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Малецкого Александра Николаевича – заместителя главы правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Также правительство согласовало увольнение Иванишина Петра Николаевича с должности главы Косовской райгосадминистрации Ивано-Франковской области.

Зато согласовано назначение:

Буряка Олега Николаевича – главой Запорожской районной государственной администрации Запорожской области;

Чушкина Алексея Ивановича – главой Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области.

Напомним:

в Верховной Раде 15 июля поддержали отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. О том, что он написал соответствующее заявление, стало известно 13 июля.

Его место занял нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

23 июля Зорян Шкиряк оставил должность советника министра внутренних дел. Он более семи лет работал в ведомстве вместе с уже экс-главой МВД Арсеном Аваковым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что новыми заместителями министра внутренних дел Дениса Монастырского могут стать Богдан Драпятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян. Соответствующие представления поступили в правительство.