В ОП рассказали, как решают вопросы гуманитарной помощи регионам и Киеву

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Офис президента Украины на нескольких уровнях взаимодействует с регионами в вопросах оказания гуманитарной помощи. В частности, работает специальный департамент, который решает проблемы с доставкой населению продуктов и медикаментов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Власть принимает все меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

Так, взаимодействие с регионами по оказанию гуманитарной помощи происходит следующим образом:

штаб взаимодействия с Военно-гражданскими администрациями собирает потребности на уровне области, ежедневно готовит их перечень с учетом приоритетов, определенных областью;

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региональный департамент Офиса Президента по взаимодействию с Военно-гражданскими администрациями обеспечивает решение вопросов, возникающих на территории 24 областей и г. Киева, в частности по безопасности, снабжению питанием и медикаментами;

работает специальный канал взаимодействия между ТРО, ВСУ, Нацполицией для оказания экстренной и оперативной помощи в регионах.

"Так мы координируем поставки сот тонн грузов на территории всех 24 регионов и г. Киева, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы", – резюмировал Тимошенко.

Отметим, в пресс-службе КГГА сообщили, что гуманитарному штабу Киева нужны волонтеры на складах, где разворачиваются продовольственные пункты

Обращайтесь в гуманитарный штаб по этой ссылке и заполняйте форму для волонтера. Столичных водителей призывают пропускать скорые и автомобили с гуманитарной помощью!

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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