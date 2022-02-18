Данилов: завтра на линию фронта на Донбасс отправятся министры и народные депутаты

На линию разграничения на Донбасс в субботу, 19 февраля, отправятся народные депутаты и представители правительства. Это произойдет в связи с резким обострением вооруженной ситуации в регионе.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в четверг, 18 февраля. Он транслировался на Facebook-странице Офиса президента. Сам Данилов также будет в составе делегации вместе с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, часть министров. Я также отправляюсь на фронт. Мы посетим те места, где пострадала наша инфраструктура", – подчеркнул он.

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По его словам, украинский президент Владимир Зеленский накануне два дня находился в командировке на линии фронта. "Мы вместе были на передовой, ситуация в войске контролируемая, никаких нападений на гражданское население не существует", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул: планов силового освобождения оккупированных районов Донбасса у украинской власти нет. По его словам, заявления главарей боевиков об эвакуации – это попытка спровоцировать украинских военных

"Мы осознаем, что если будет принято решение освобождать оккупированные территории силовым путем – будут большие жертвы среди гражданского населения. Такого приказа у нас быть не может", – отметил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей уже якобы ждут в Ростовской области. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным.