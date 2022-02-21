В Офисе генпрокурора Украины открыли производство из-за призывов изменить границы Украины на Совбезе РФ

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В Украине начали уголовное производство из-за призывов к изменению границ Украины на Совете безопасности России. Соответствующее решение приняла генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Производство ведется по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса.

"Закон обязывает меня реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за перспективу дел", – отметила генпрокурор.

Она добавила, что украинские прокуроры займутся расследование "по полной программе".

Венедиктова заверила, что ездить за границу на шопинг членам этого закрытого клуба станет тяжело.

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Напомним, что на заседании Совета безопасности РФ все его члены выступили за "признание независимости" фейковых республик "ЛНР" и "ДНР" - по факту, украинской территории, которая временно оккупирована агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время разговоров с президентом Франции и канцлером Германии российский президент Владимир Путин заявил о намерении подписать указ о "признании" "Л/ДНР". Затем во время обращения заявил, что признает их "независимость" и подписал соответствующий указ.