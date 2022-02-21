Путин объявил о готовности подписать указ о 'признании Л/ДНР': появилась реакция Запада

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Президент России Владимир Путин заявил, что готов подписать указ о признании "ДНР" и "ЛНР". Такое решение лидеры ЕС и Германии назвали противоречащим Минским соглашениям.

О своих намерениях лидер страны-агрессора заявил во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ в ближайшее время намерен подписать указ, которым признает "независимость" оккупированных украинских территорий Донецкой и Луганской областей.

"Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет ввиду подписать соответствующий указ", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что президент Франции и канцлер Германии выразили разочарование таким развитием, но "вместе с тем была обозначена готовность к продолжению контактов".

Однако канцлер Германии во время разговора отреагировал несколько жестче, чем об этом пишет Кремль. Подробности передает Welt.

Шольц предостерег Путина от "признания" "Л/ДНР". Он назвал такой шаг вопиющим противоречием Минским соглашениям и односторонним нарушением договоренностей со стороны России.

В то же время верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что в случае признания "Л/ДНР" готовы ввести санкции против России.

Он отметил, что "положит на стол ограничительные меры", которые должны будут утвердить министры иностранных дел ЕС.

Также президенты США и Франции созвали совещания по безопасности из-за возможного признания оккупированных украинских территорий Россией. Срочное заседание проводит и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля состоялось заседание российского Совбеза, участники которого выступили за "признание" "Л/ДНР". Все подробности о совещании читайте в нашем материале.