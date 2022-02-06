В немецкой оппозиции назвали условие поставки оружия Украине, а канцлер пригрозил РФ

Германия может пойти на совместные европейские поставки оружия Украине. Однако самостоятельно Берлин не будет это делать.

Такое заявление в интервью Bild сделал глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России серьезными последствиями в случае вторжения в Украину, передает Tagesschau.

"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но возможна совместная европейская поставка оборонительного вооружения в Украину", – сказал Мерц.

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Канцлер Шольц, который 6 января должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сказал, что дальнейшая российская агрессия в Украине будет иметь тяжелые последствия для Москвы.

"Мы должны донести до Кремля единый и последовательный сигнал: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь тяжелые последствия для России: политические, экономические и геостратегические", – подчеркнул он.

Шольц добавил, что с этим согласны все европейские союзники.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт говорила, что ее страна не будет поставлять летальное оружие в Украину, несмотря на риск агрессии со стороны России. Она объясняла это тем, что поставки могут спровоцировать дальнейшую эскалацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, после визита в Вашингтон канцлер Германии приедет в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – визит запланирован на 14 февраля.

Также в феврале Шольц анонсировал визит в Москву и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, однако точная дата пока неизвестна.