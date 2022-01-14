В НАТО до конца не понимают, чего добивается российский президент Владимир Путин, продолжая наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной. В Альянсе также нет единого мнения о том, какие меры предпринимать в случае вторжения.

Об этом пишет издание Der Spiegel, со ссылкой на информированные источники в НАТО. По информации, полученной журналистами от собеседников, в Альянсе предполагают, что РФ может готовить наступление не только на украинское государство.

Россия, как говорится в материале, может использовать свое возросшее военное присутствие в Средиземном море, в Северной Атлантике и в Арктике, чтобы ударить широким фронтом. Как говорят источники, стоит ожидать кибератак и кампаний дезинформации.

Видео дня

При этом, конкретных доказательств подготовки такого сценария, у Альянса нет, однако там считают его вполне вероятным.

Как добавил источник, в НАТО да на данным момент пытают выяснить, что на самом деле хочет Владимир Путин. Там считают, что его основное требование относительно невступления в члены Альянса Украины и Грузии якобы выполнено.

Отметим, что накануне американская разведка получила сведения, что Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения на востоке Украины операции под чужим флагом. Это Москва может использовать в качестве предлога для вторжения в Украину. Как пишет CNN, такие данные озвучил официальные представитель США. Указанная группа готова совершить диверсии против российских сил.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета РФ – НАТО. Представители Российской Федерации и 30 государств-членов Североатлантического альянса обсудили, среди прочего, три главных вопроса. Эти вопросы содержали европейскую безопасность, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков. Заседание началось около 11:00 по Киеву и длилось около четырех часов. Все, что известно о переговорах – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не видит возможностей для компромисса по требованиям России о так называемых гарантиях безопасности. При этом она подчеркнула, что диалог с Россией есть.