РФ требовала 'гарантий по безопасности', США дали жесткий ответ. Главное о переговорах в Брюсселе

В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Во время встречи представители Российской Федерации и 30 государств-членов Североатлантического альянса обсуждали среди прочего три главных вопроса.

Эти вопросы включали европейскую безопасность, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков. Заседание началось около 11:00 по Киеву и длилось более четырех часов.

The #NATO-#Russia Council will meet today to discuss issues related to European security, especially the situation in and around #Ukraine — NATO (@NATO) January 12, 2022

В переговорах Совета Россия-НАТО приняли участие посланники НАТО, министры и российская делегация во главе с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Александром Грушко и замглавы Минобороны РФ Александром Фоминым. Западные СМИ называют эту встречу "самой масштабной попыткой НАТО" превратить потенциальный военный конфликт вокруг Украины в политико-дипломатический процесс. Однако сам Киев в сегодняшнем заседании участия не принимал.

Видео дня

OBOZREVATEL следит за переговорами в Брюсселе 12 января онлайн (данные постоянно обновляются).

11:30 - Йенс Столтенберг объявил, что заседание стартовало. "Это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, еще более важно, чтобы мы сели за один стол и рассмотрели наши проблемы", - отметил он.

Today’s meeting of the #NATO–#Russia Council is underway. It is a timely opportunity for dialogue at a critical moment for European security. When tensions are high, it is even more important that we sit down around the same table and address our concerns. pic.twitter.com/Ek8ey05aGL — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 12, 2022

12:00 - Россия начала излагать свои требования о гарантиях безопасности в Европе 30 союзникам по НАТО, сообщает международное информационное агентство Reuters. Среди них - призывы сократить деятельность Альянса до уровня времен 1990-х годов и обещание не принимать новых членов. Но союзники по НАТО говорят, что эти требования неприемлемы. В ближайшее время НАТО не планирует принимать Украину, но заявляет, что Россия не может диктовать условия отношений с другими суверенными государствами.

12:25 – Российские СМИ показали фото с заседания Совета Россия – НАТО.

12:35 - появилось видео встречи российской делегации с чиновниками НАТО в Брюсселе. По данным СМИ, обстановка в Брюсселе менее напряженная, чем была во время переговоров в Женеве.

15:30 - Заместительница государственного секретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах, заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь. "На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: у каждой страны есть суверенное право выбирать свой путь", - отметила она.

In today’s @NATO-Russia Council, I reaffirmed the fundamental principles of the international system and of European security: Every country has the sovereign right to choose its own path. pic.twitter.com/MNWXWINg8V — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 12, 2022

15:40 - Начался брифинг генсека НАТО после встречи с Россией. Столтенберг заявил, что "это была непростая дискуссия". Разногласия, которые есть между собеседниками значительные, поэтому их будет нелегко преодолеть.

15:45 - пресс-конференция заместителя главы МИД России Александра Глушко планируется на 17:30.

Напомним, 10 января представители США и России выступили с заявлениями после переговоров, посвященных "гарантиям безопасности" и деятельности НАТО. В частности, первый заместитель главы Госдепа Уэнди Шерман заявила, что препятствие вступлению в Альянс третьей стороны является недопустимым, а последствия агрессии в Украине будут более жесткими, чем в 2014 году. В то же время Вашингтон нацелен на диалог с Москвой по многим вопросам.

Еще одни многосторонние переговоры пройдут в четверг, 13 января, в Вене. Встреча состоится в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), более широком органе, в котором представлены Россия, США и европейцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по "гарантиям безопасности" и деятельности Североатлантического альянса состоялись 10 января в Женеве, Швейцария. Они длились около 8 часов. Детальнее об этом читайте в нашей онлайн-хронике.