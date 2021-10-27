В МИД Украины потроллили РФ: должна считать не места дислокации военных НАТО

В Украине посоветовали России не считать места дислокации военных НАТО, а сдвинуться с места в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в среду 27 октября в ответ на слова представительницы российского МИД Марии Захаровой, которая накануне заявила, что в Украине уже насчитывается около десяти мест дислокации военных альянса. По ее словам, НАТО "продолжает милитаризацию Украины".

Как отметил Николенко, в диалоге между нашим государством и Североатлантическим альянсом у России нет права голоса – развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли Украины и членов альянса.

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Он посоветовал российской стороне не считать места дислокации военных НАТО, а прекратить придумывать причины во избежание встреч в рамках существующих форматов переговоров и начать выполнять Минские договоренности.

"Вместо этого ресурсы, которые Россия сейчас задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть освобождены для улучшения благосостояния рядовых российских граждан", – отметил представитель МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал: Кремль не сможет остановить сближение Украины и НАТО. Он отметил, что в Москве всегда проявилась заинтересованность в развитии этих отношений, однако "все усилия оказались тщетными".

В то же время он подчеркнул, что в Кремле якобы настроены "минимизировать последствия" этого процесса для России. Сам Путин ранее отметил, что недавний визит главы Минобороны США в Киев означает фактическое приглашение Украины в состав Североатлантического альянса. Он считает, что этот приезд стал началом освоения украинских территорий американскими военными базами.

С 1 ноября Россия решила на время прекратить работу своего представительства при Североатлантическом альянсе в ответ на его действия по сокращению численности сотрудников российского постоянного представительства при НАТО.

Напомним, 26 октября прошла конференция национальных директоров вооружений Северо-Атлантического альянса. Впервые за более чем 50 лет к участию в мероприятии была приглашена Украина.

Как писал OBOZREVATEL, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что страна-агрессор Россия не в состоянии эффективно противостоять сближению Украины с НАТО. Кремль утратил такую инициативу, сказал он.