Путин заявил, что приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что недавний визит главы Минобороны США в Киев означает фактическое приглашение Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО). Он считает, что этот приезд стал началом освоения украинских территорий американскими военными базами.

Об этом он рассказал в ходе конференции "Валдай". По словам Путина, перспектива "слияния" Украины с западными силами создает угрозу для Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот приехал глава Пентагона, который по сути открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. Никто не говорит: "Нет". Но мы отдаем себе отчет, что это уже небезопасно для нашей страны", – указал российский лидер.

Видео дня

Также он обратил внимание на военные базы, которые согласно Конституции Украины, не имеют права устанавливать на украинской территории никакие другие государства. При этом Путин заметил, что это положение можно обойти.

"Ведь так называемые военные центры никто не запрещал иметь. Вот под видом "учебных центров" можно все что угодно занести. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим тогда делать? Не мы же туда лезем со своими ракетами, нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", – посетовал правитель России.

Как сообщал OBOZREVATEL: