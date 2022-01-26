В Хорватии извинились за скандальное заявление президента их страны об Украине: тот уже попал в базу 'Миротворца'

Президент Хорватии Зоран Миланович оскандалился заявлением о том, что Украине не место в НАТО. За его слова уже извинился премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Тем временем Милановича внесли в базу "Миротворца". Об этом сообщает хорватское издание Dnevnik.

Отвечая на вопрос, как Хорватия будет реагировать на возможную широкомасштабную агрессию России против Украины, президент Хорватии заявил: "Мы не будем иметь с этим ничего общего и не должны ничего. Если будет эскалация, то выведем последнего хорватского солдата".

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал", – добавил Миланович.

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МИД Украины после этого вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич. Ей указали, что утверждение Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины. Также выразили разочарование заявлением президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии.

В ведомстве также потребовали публичного опровержения этих заявлений и их неповторения в будущем.

Премьер-министр Хорватии сказал, что слова Милановича не имеют отношения к позиции правительства, и попросил прощения у Украины. Он добавил, что "думал, что это сказал российский чиновник".

"Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении возможного конфликта и поддержке территориальной целостности Украины. Это наша принципиальная позиция", — подчеркнул Пленкович.

После скандальных заявлений президент Хорватии попал в базу центра "Миротворец". Причиной этого стало "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях, а также поддержка и оправдание российской агрессии против Украины".

Милановича также назвали "пособником российских захватчиков".

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс (NATO) уже направил истребители и линейные корабли в Восточную Европу, как предупреждение главе РФ Владимиру Путину отказаться от агрессии против Украины. Тем временем президент США Джо Байден якобы обдумывает план о переброске в регион около 50 тысяч американских военнослужащих.

В Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредоточивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину не является неизбежным, однако Кремль может прибегнуть к молниеносной волне атаки. По его словам, у украинских границ сосредоточено до 60 боевых групп РФ, а вторжение станет не просто крушением, но и кровавым делом.