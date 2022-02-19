В Госдуме РФ назвали дату обсуждения ситуации по Донбассу

Российские депутаты в нелегитимной Государственной думе РФ намерены обсудить ситуацию, которая сложилась на временно оккупированных районах украинского Донбасса. Заседание должно состоятся во вторник, 22 февраля.

Об этом сообщил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин на своем канале в Telegram. Он выразил обеспокоенность судьбой жителей Донбасса, которых главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" решили "эвакуировать" в Россию.

Его заявление появилось на фоне масштабной эскалации ситуации по всей линии фронта, которую российские наемники объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ.

По убеждению представителя страны-агрессора, на Мюнхенской конференции по безопасности никто из европейских политиков якобы не побеспокоился про этих людей. Володин сказал, что западные страны "оправдывают поведение Киева" и угрожают Кремлю санкциями.

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"Повторяют в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в "ДНР" и "ЛНР" мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", – написал российский политик.

Он добавил, что Москва якобы санкций не боится и признал, что понимает: ограничения против Москвы из-за агрессивного поведения все равно будут.

"Они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны", – написал он.

Напомним, что накануне Володин заявил, что РФ "готова защищать жителей "ДНР" и "ЛНР". Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "провоцирует начало большой войны".

Ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ Виктор Соболев призвал ввести российские войска на Донбасс. По его словам, это необходимо якобы для "защиты населения". Соболев заявил, что украинские защитники якобы провоцируют россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты накануне начали распространять фейки о том, что ВСУ якобы готовятся к наступлению на Донбассе. Несмотря на опровержение со стороны украинских военных, на следующий день они объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.